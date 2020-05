Everton Soares vuole il Napoli, ma c’è un nodo da sciogliere: i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Everton Soares sarebbe lieto di trasferirsi all’ombra del Vesuvio. Il Gremio però, ha alzato le richieste, ora sono 30 milioni chiesti per concludere l’affare.

De Laurentiis non ci sta, e farà di tutto per abbassare le richieste del club brasiliano, magari aiutato anche dalla volontà del calciatore.