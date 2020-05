Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Playoff? Da tifoso del Napoli sarebbe divertente, ma direi di no. Io non ho piacere alla ripresa dei campionati, mi sembra anti-calcio. Senza i tifosi con uno stadio vuoto, senza esultanze e con un arbitro che non si può avvicinare: il calcio è aggregazione, non questo che vedremo. L’unico discorso che accetto è di chi dice che comunque a settembre saremo nella stessa situazione e quindi se non si riprende adesso non si riprenderà per un anno ed il calcio muove tanti soldi. Da appassionato non sono attratto da questo calcio ed ho tanta passione”