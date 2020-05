Come riporta Record, quotidiano portoghese, lo Sporting di Lisbona sarà chiamato a un’importante ristrutturazione della sua rosa nei prossimi mesi per via delle perdite dovute dal Covid19: mettendo sul mercato almeno 32 giocatori per ragioni tecniche o di bilancio.

Tutto questo potrebbe favorire il Napoli per la corsa a Wendel, centrocampista brasiliano che interessa al club azzurro in caso di partenza di Allan.