Come di consueto sul profilo di Vincenzo De Luca sono usciti i dati odierni per quanto riguarda i numeri di contagi in Campania:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 155 tamponi di cui 4 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 333 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 76 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 100 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 157 tamponi di cui 5 risultati positivi;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 129 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 193 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 751 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 255 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– CEINGE/IZSM: sono stati esaminati 675 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio Biogem sono stati esaminati 322 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Cardarelli/IZSM: sono stati esaminati 1117 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Azienda Ospedaliera Luigi Vanvitelli di Napoli: sono stati esaminati 36 tamponi di cui nessuno risultato positivo.

Positivi di oggi: 12

Tamponi di oggi: 4.379

Totale complessivo positivi Campania: 4.767

Totale complessivo tamponi Campania: 179.845