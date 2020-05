Nicolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di RKKN. Queste le sue dichiarazioni:

“Aspettiamo l’ufficialità del rinnovo di Mertens, già questo è un passo importante, per la spinta collettiva dell’ambiente, di Gattuso, ma anche del giocatore. Poi ci sono le uscite, in attacco Milik ad oggi è lontano dal rinnovo del contratto e credo andrà via, probabilmente in Inghilterra. Poi c’è Lozano, Ancelotti potrebbe convincere l’Everton a fare un’offerta importante altrimenti il Napoli non lo vende per vare minusvalenza. Se esce Lozano, Everton del Gremio va tenuto sotto controllo“.