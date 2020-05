Carlo Alvino, esperto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“La strada è tracciata, è sotto gli occhi di tutti, le dichiarazioni del ministro vanno verso la ripresa. Il se ormai può essere depennato, si tratta di conoscere il quando ed il 20 giugno potrebbe essere la data del restart con buona pace di chi in queste settimane hanno spinto per far saltare il banco. Sarà un surrogato del calcio, bisognerà adattarsi, ma è importante comunque“.