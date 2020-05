Diego Armando Maradona – come molto calciatori, politici ed allenatori – ha postato un messaggio social per augurare buon compleanno al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Sul suo profilo di Instagram, El Pibe de Oro, ha postato una storia che lo ritrae in compagnia del patron azzurro; con su scritto: “Buon compleanno presidente, spero che continui a fare un ottimo lavoro col Napoli portando tanta gioia alla gente, come feci io.”

Dal profilo Instagram di Diego Armando Maradona (Qui per il post)