Lutto per l’obiettivo del Napoli Osimhen: il suo messaggio su Twitter

Come riportato nei giorni scorsi, l’attaccante del Lille Victor Osimhen è un obiettivo di mercato del Napoli presente sul taccuino di Giuntoli per rinforzare il reparto offensivo partenopeo. Tuttavia, ci ritroviamo a raccontare su di lui una notizia del tutto spiacevole quale la perdita del padre come si è appreso in giornata dal profilo ufficiale della società francese ed anche dal profilo ufficiale del calciatore il cui tweet riportiamo di seguito:

La redazione di MondoNapoli.it tutta esprime totale cordoglio al calciatore.