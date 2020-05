Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale, ha parlato ai microfoni della Stampa di vari argomenti, partendo dalla ripresa della Serie A fino ad arrivare all’ipotesi play-off. Queste le sue parole:

“Mi auguro che il Governo non cambi ancora idea ma ormai nulla mi sorprende. Quello che mi lascia basito è la diffidenza di alcuni nei confronti del calcio: se i protocolli sono in regola, perché fare storie? Non sono un virologo, ma ormai il periodo più cupo è finito ed è ora che impariamo a convivere con questo virus”.

Poi, sull’ipotesi dei play-off, Lippi ha commentato così le parole di Gravina:

“Queste cose non piacciono a nessuno. Io mi auguro che la stagione finisca regolarmente, ma è sempre meglio giocare i play-off che interrompere qui il campionato: tutti devono avere la possibilità di poter terminare il lavoro di mesi e mesi”.