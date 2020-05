La FIGC prepara il nuovo protocollo in vista della ripresa del campionato di Serie A.



Limite massimo di 300 persone nello stadio, no ai giornalisti per interviste e conferenze stampa, ma sarà possibile inviare le proprie domande, attraverso i servizi di messaggistica. Test ripetuti ed ognuno dovrà sottoscrivere un’autocertificazione, nella quale afferma di non aver avuto tosse, mal di gola, problemi respiratori, febbre.