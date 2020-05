Oggi compie gli anni il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Presidente, imprenditore ma sopratutto uomo di tutto rispetto. In 16 anni ha portato il Napoli a grandi livelli, facendolo risorgere da un momento non proprio felice. In 16 anni ADL non solo ha portato in alto il Napoli ma ha anche portato giovani promettenti poi diventati stelle all’ombra del Vesuvio. Dal trio delle meraviglie Hamsik, Cavani e Lavezzi passando per il Pipita Higuain; terminando con il trio dei piccoletti Insigne, Mertens e Callejon.

In questi anni sulla panchina sotto la gestione ADL si sono alternati molti allenatori; dai primi Reja e Donadoni passando per Mazzarri, poi un “quinquennium felix” prima con Benitez poi con Sarri. Infine negli ultimi anni il duo Ancelotti-Gattuso; il primo ha lasciato Napoli con un velo di tristezza, il secondo è arrivato per motivare una squadra ormai spenta, e provare a salvare una stagione ai limiti del fallimentare.

Ma ripercorriamo insieme questi anni con Aurelio De Laurentiis.

Nato a Roma il 24 maggio del 1949, dal 2004 è presidente del Napoli. L’acquisizione arrivò dopo il fallimento della gestione precedente e la conseguente retrocessione degli azzurri in C1. In tre anni riuscì a (ri)portare il Napoli in Serie A, rifondando da zero una squadra devastata dai debiti. Nel primo anno gli azzurri riuscirono a qualificarsi alla Coppa Intertoto, e la conseguente vittoria del turno favorì l’accesso alla Coppa Uefa, dopo 14 anni di assenza dalla competizione.

La stagione successiva dopo l’arrivo di diversi giocatori quasi sconosciuti – poi diventati vere e proprie stelle, che hanno messo la loro firma nella hall of fame azzurra – del calibro di Ezequiel Lavezzi e Marek Hamsik, il Napoli iniziò a decollare. Dopo solo un’anno arrivò anche il Matador Cavani dal Palermo; molto sponsorizzato da ADL, che lo portò in azzurro nonostante fosse soprannominato come “pacco” dalla tifoseria rosa-nero.

Dopo diverse stagioni a grandi livelli, sulla panchina azzurra arrivò Walter Mazzarri; motivatore e traghettatore che nel 2011 portò a distanza di 21 anni il Napoli in Champions League. L’anno successivo arrivò il primo titolo del Napoli sotto la gestione De Laurentiis. Infatti il 20 maggio gli uomini di Mazzarri vinsero la Coppa Italia all’Olimpico contro la Juventus nel 2012.

Dopo solo un anno arrivò la separazione fra il tecnico livornese e il patron azzurro, che fu sostituito dal vincente Benitez. Il tecnico spagnolo da sempre certezza di vittoria, fece una vera e propria rivoluzione lavorando a stretto contatto con il presidente e l’allora DS Bigon. ADL in quei due anni portò campioni ancora oggi pilastri della rosa, da Callejon a Mertens finendo con Koulibaly e Ghoulam. In quei due anni gli azzurri vinsero una Coppa Italia e una Supercoppa, sfiorando anche il sogno finale di Europa League; frantumato poi dal Dnipro.

Al termine di quei due anni seguirono altri tre, altrettanto gloriosi, seppur senza la conquista di un titolo. Con Sarri infatti furono tre anni splendidi, di bel calcio in cui la tifoseria era infiammata e tornò a sognare come si faceva una volta. Il tecnico toscano portò con se diversi giocatori di “fiducia” che diventarono titolarissimi, e che contribuirono alla nascita del Sarrismo. Il tecnico ex Empoli riportò il Napoli in Champions dopo due anni, e infiammò il duello scudetto con la Juventus. Con i bianconeri Il duello fu avvincente, gli azzurri per due stagioni vinsero il titolo di campioni d’inverno arrivando poi di pochissimo dietro la Juventus di Allegri per la conquista dello scudetto.

Dopo la fine del ciclo Sarri, ADL puntò in alto e portò all’ombra del Vesuvio uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, Carlo Ancelotti. Il tecnico di Regiolo sulla panchina azzurra è durato solo un anno e mezzo; il tempo però di farsi apprezzare dalla tifoseria azzurra e lasciare con un velo d tristezza il San Paolo. Questa stagione a risollevare le sorti degli azzurri è arrivato Gennaro Gattuso. “Ringhio Star” – così è come è stato battezzato da ADL al momento della presentazione – è stato scelto per il suo innato carisma e la sua determinazione, che in un momento così difficile erano fondamentali per gli azzurri. Con la cura Gattuso il Napoli ha ripreso a marciare e la scelta di ADL è stata ripagata a suon di punti.

Con il Napoli Aurelio De Laurentiis ha girato il film più bello della sua carriera, stampando sorrisi su un popolo che da anni non era più abituato a grandi palcoscenici. Un presidente libero che non ha mai avuto paura di dire la sua e che inevitabilmente non ha mai messo tutti d’accordo.