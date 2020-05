Il direttore sportivo dell’Hellas Verona Tony D’Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport su Marash Kumbulla, a cui non solo il Napoli fa la corte da un po’. Queste le sue parole:

“Il valore di mercato di Kumbulla supera i 25 milioni di euro, e ciò deriva dalle sue prestazioni in campionato nonostante sia un giocatore giovane. Ma penso che sia presto per parlare di cifre. Di sicuro riceveremo diverse offerte per lui, ma per adesso ce lo teniamo stretto perchè non capita a tutti di avere in rosa un calciatore così forte proveniente dalle giovanili“.