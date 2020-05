Il Mattino – Rinnovi Napoli, da Mertens e Zielinski a Milik e Maksimovic: la situazione

Il tasto dolente di quest’anno per il Napoli? Sicuramente i rinnovi. L’edizione odierna de Il Mattino scrive a riguardo:

“Una volta conclusi i rinnovi di Mertens e Zielinski, la società azzurra si concentrerà su quelli di Milik e Maksimovic. Per il polacco i discorsi sono fermi da tempo, entrambe le parti mantengono la propria posizione senza fare passi avanti. La partenza sembra essere ormai vicina. Lo seguono Juve, Atletico Madrid, in primis. Ma anche dalla Premier arrivano le pretendenti: Arsenal e Tottenham.

Discorso diverso per Maksimovic. Per il difensore i dialoghi erano stati avviati ma poi sospesi per via dell’emergenza Covid-19, ma si ragiona per un prolungamento pluriennale. Sarà di certo uno dei discorsi da riprendere per Giuntoli dopo aver concluso quelli su Mertens e Zielinski”.