GDS – Juventus, offerta di scambio per Milik: ecco la risposta del Napoli

Arkadiusz Milik è il nome caldo per il mercato del Napoli e della Juventus, che sta corteggiando da qualche settimana il polacco.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno in mente un’offerta di scambio per riportare Milik alla corte di Maurizio Sarri. Sul piatto ci sono giovani interessanti come Romero, Luca Pellegrini e Mandragora, più una base cash solida.

La risposta del Napoli non tarda ad arrivare e, secondo il quotidiano, De Laurentiis ha detto un no secco alla proposta del ds Paratici, facendo sapere di non accettare contropartite tecniche e di volere 40 milioni per il bomber polacco.

L’ipotesi rinnovo è comunque lontana e il Napoli deve scegliere se vendere Milik adesso o perderlo a zero tra un anno.