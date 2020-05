Mentre è in corso la sfida tra Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte, vi aggiorniamo sui risultati delle prime 4 partite di oggi della 27esima giornata di Bundesliga. I bavaresi sono chiamati a rispondere ai gialloneri che hanno battuto in trasferta il Wolfsburg portandosi a -1 dalla capolista. C’è stato poi anche lo scontro Champions tra Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen, in attesa di Magonza-Lipsia di domani. Di seguito tutti i risultati:

Friburgo-Werder Brema 0-1

MARCATORI: 19′ Bittencourt

Wolfsburg-Borussia Dortmund 0-2

MARCATORI 32′ Guerreiro, 78′ Hakimi

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen 1-3

MARCATORI 7′ Havertz (LEV), 52′ Thuram (MON), 58′ Havertz (LEV), 81′ Sven Bender (LEV)

Paderborn-Hoffeneim 1-1

MARCATORI: 4′ Skov (HOF), 9′ Srbeny (PAD)