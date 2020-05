Jordan Diakiese, calciatore francese, ha perso la vita a Madrid a soli 24 anni. Il giocatore era cresciuto elle giovanili del PSG e militava nell’AS Furiani Agliani, che ne ha annunciato la scomparsa attraverso i propri canali ufficiali. Le cause del decesso non sono state ancora rese note, si attendono dunque aggiornamenti a riguardo.