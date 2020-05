Walter Della Frera, membro AIC della Commissione Medica della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo sul nuovo protocollo per la ripresa delle partite. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione:

Sul protocollo per le partite “Stiamo cercando di far riprendere il calcio in sicurezza e dopo il protocollo per gli allenamenti stiamo preparando quello sulle partite. Siamo consapevoli che il rischio 0 non ci sarà mai, la sicurezza totale si avrà soltanto quando verrà scoperto un vaccino contro il Covid-19″.

Sul DPCM attuale “Dobbiamo soffermarci su alcuni aspetti in particolare. Ad esempio, quali misure far adottare nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo al Coronavirus. Il decreto attuale prevede la quarantena per tutta la squadra, ma con qualche leggera modifica si potrà riprendere senza difficoltà. Anche se tenere fermo un gruppo per 4 giorni complicherebbe senza dubbio la ripresa. Stiamo inoltre valutando dove il giocatore positivo potrebbe trascorrere l’isolamento in caso di positività, se a casa o in un ritiro”.

Sui tifosi allo stadio “Se la curva dei contagi dovesse calare, il governo potrebbe anche consentire alla gente di andare allo stadio”.