Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Capitolo rinnovi in casa Napoli. Per Mertens ormai siamo ai dettagli, su Zielinski c’è grande ottimismo. Milik? Sono pessimista. Se andrà via arriverà una punta al suo posto. Su Hysaj e Maksimovic ci sarà tempo per definire eventuali rinnovi”.