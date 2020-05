TMW – Boga più di Everton, Maksimovic vicino al rinnovo

Raimondo De Magistris, esperto di mercato per TuttomercatoWeb, ha rilasciato alcune indiscrezioni sulle frequenze di Radio Kiss Kiss:

“Mi aspetto oltre a quelli di Mertens e Zielinski, il rinnovo di Maksimovic.

Per ciò che concerne Callejon credo che le percentuali siano molto basse, discorso diverso per Milik: la società un tentativo per l’ex Ajax vuole farlo, naturalmente in caso di mancato prolungamento le strade si separerebbero.

Everton? Il Napoli potrebbe provare a sferrare il colpo nelle prossime settimane, a seguito della definizione della cessione di Lozano, in modo da evitare un sovraffollamento. L’operazione sarebbe in ogni caso difficile, giusto ribadirlo: in Brasile è per mezzo acquisire i cartellini dei giocatori in varie percentuali, quindi il discorso commissioni sarebbe ampio.

Boga? Un’operazione più semplice di quella che porta ad Everton, c’è anche il Milan, ricordiamo che il ragazzo è di proprietà Chelsea che al momento fa una valutazione elevata, diversa da quella iniziale accordata con il Sassuolo.

Per ciò che concerne Azmoun, bisogna attendere: il Napoli attenderà prima la definizione della trattativa le di rinnovo di Milik e solamente in caso di decretata cessione, sferrerà l’offensiva decisiva sull’iraniano”.