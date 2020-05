Politano: “Voglio godermi la città, migliorerò in fase realizzativa. Ecco cosa dico ai tifosi”

Bella intervista quella rilasciata da Matteo Politano a Radio Kiss Kiss Napoli poche ore fa. Di seguito un estratto della dichiarazione intera (clicca qui):

“Devo migliorare in fase realizzativa, devo essere più cattivo negli ultimi 20 metri. Anche in fase difensiva posso far meglio, mi impegno ogni giorno per migliorare”.

“Napoli è una grandissima squadra, ci auguriamo di far meglio del passato. La società sta facendo molti investimenti, saremo noi a fare la differenza in campo e ci auguriamo di poterlo fare”.

“La città non l’ho vissuta molto, ha tutto però: ha il mare e la gente è molto calorosa, mi trovo molto bene qui. A Napoli i tifosi sono molto attaccati alla città e alla maglia, è diversa dalle altre piazze in cui ho giocato”

“Prometto ai tifosi di dare il massimo sempre e non vedo l’ora di abbracciare di nuovo l’affetto dei tifosi azzurri che ci hanno sempre sostenuto”