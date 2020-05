Matteo Politano ha rilasciato quest’oggi una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i vari argomenti l’attaccante azzurro si è soffermato sugli obiettivi della stagione in corso: “Abbiamo un ottimo gruppo e siamo concentrati sui nostri obiettivi. Cercheremo di arrivare in Europa tramite il campionato nel quale vogliamo migliorare il nostro posto in classifica. Coppa Italia? Non sarà facile con l’Inter, ma è l’obiettivo principale. Barcellona è una grande squadra, giocare li a porte chiuse sicuramente è diverso e questa cosa ci potrebbe favorire. Ci dobbiamo abituare a giocare a porte chiuse, non è facile per nessuno”.