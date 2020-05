Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il rinnovo di Zielinski ormai è quasi cosa fatta. C’è ottimismo, manca solo qualche passaggio formale. Ci sarà un sostanziale ritocco dell’ingaggio, prolungamento fino al 2025 e clausola vicina ai 100 milioni. Klopp? Liverpool era in agguato per prenderlo”.