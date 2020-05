Carmine Martino, giornalista, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato così di Mertens:

“Mertens è un napoletano vero: ama la città e la cosa che più stupisce è il fatto che la vive a 360 gradi. Lo puoi trovare in qualsiasi quartiere della città e non mancano selfie. Non avevo mai messo in dubbio il suo trasferimento, lo dicevo da mesi che fosse rimasto a Napoli”