Carmine Martino, radiocronista Kiss Kiss e giornalista Mediaset, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal:

“Victor Osimhen? Sono in crescita le sue quotazioni, il Napoli lo segue con molto interesse, è un attaccante molto giovane ha 21 anni, può migliorare tantissimo, ha doti tecniche e anche forza, non riesci a fermarlo, è un autentico ariete. Potrebbe essere in prospettiva un buon sostituto di Milik, anche se il Lille fa una valutazione molto alta del cartellino”.