Secondo quanto riportato dal tabloid inglese ‘Daily Express’, pare che il Liverpool sia fortemente interessato all’acquisto di Kalidou Koulibaly. L’intenzione di Jurgen Klopp è quella di mettere su un muro difensivo tra i più impenetrabili al mondo, avendo già in squadra Virgil Van Dijk. Convincere il senegalese, però, non sarà semplice, infatti, il tecnico dei Reds ha escogitato una strategia: Sadio Mané. L’allenatore tedesco intende utilizzare il proprio attaccante, connazionale del difensore azzurro, per convincere il senegalese.