De Luca: “Modello Campania da seguire: tutto basato su 3 principi”

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato nuovi aggiornamenti in merito alla Fase 2 nel corso della consueta diretta social del venerdì:

“La Campania ha rappresentato un modello da seguire, ci siamo mossi basandoci su 3 principi: riaprire tutto in maniera definitiva, tutelare la salute, aiutare famiglie e imprese in difficoltà.

Le regioni hanno salvato l’Italia, sarebbe stato impossibile coordinare tutto unicamente da Roma, è giusto far gestire l’apparato sanitario in ambito regionale.

Il sistema sanitario e quello formativo devono mantenere l’unità nazionale: il sistema di istruzione forma le coscienze.

Corriamo un serio rischio di tornare alla cupa fase del lockdown per comportamenti sconsiderati: chiedo in maniera esplicita al Ministro dell’Interno direttive concrete relative al controllo sul territorio per le forze dell’ordine.

Sarei favorevole alla pubblicazione giornaliere delle ammende effettuate per chiunque trasgredisca alla semplice regole di utilizzo della mascherina di sicurezza”.