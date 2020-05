Gabriel Magalhaes è uno dei difensori più contesi in Europa. Il centrale classe ’97 del Lille è un’idea concreta per tanti club: il Chelsea lo ha trattato e non intende mollare, in prima fila c’è l’Everton di Carlo Ancelotti che preme col giocatore per sbloccare la situazione. Ma in questi giorni non ha ancora mollato la presa il Napoli che intende fare sul serio per Gabriel, soprattutto nel caso in cui Kalidou Koulibaly dovesse partire destinazione Premier League.

LE CIFRE – L’affare è complesso per la concorrenza dalla Premier League, ironia del destino proprio con l’ex allenatore azzurro Carlo Ancelotti coinvolto. Ma il Napoli sa che serviranno 30/35 milioni di euro per portare via il difensore al Lille, il dialogo è già iniziato e De Laurentiis preme per arrivare a una soluzione con tempistiche non troppo lunghe. Ecco perché il discorso entra nel vivo, non solo Chelsea ed Everton: il Napoli si sente totalmente dentro la corsa a Gabriel Magalhaes…

fonte: calciomercato.com