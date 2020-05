Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato del mercato azzurro ai microfoni di Radio Marte.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Belotti? Il Toro non lo cede, sinceramente non capisco tutte queste voci di mercato. Il Gallo è stato trattato anche da altre squadre, ma Cairo ha detto no. Azmoun? Non lo conosco e non l’ho mai visto giocare, sinceramente mi terrei Milik. Non parliamo di mercato ora, siamo già fortunati che riparta il campionato”.