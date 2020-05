Ag. Politano: “Gattuso voleva Matteo già al Milan”

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal.

Riportiamo qui uno stralcio di quest’ultime:

“Gattuso seguiva Matteo già ai tempi del Milan, è vero, possiamo definire il suo con il Napoli quindi un matrimonio annunciato.

Politano ha degli strappi unici, oltre ad avere grande gamba ed esplosività: c’è voluto un oggettivo tempo di assestamento, anche per ciò che concerneva il cambio di abitudini cittadine, credo che oggi il ragazzo sia pronto al 100%.



Gattuso richiede anche un lavoro fondamentale di copertura, Matteo in tal senso è predisposto al sacrificio e lo ha dimostrato, ovviamente, giocando in un top club come il Napoli ci saranno gare in cui sarà meno impegnato in fase di contenimento, in questo modo potrebbe sprigionare in maniera maggiore la fantasia nelle sue corde.

Mercato? Ovviamente sarà livellato, ma secondo il mio giudizio ci sarà comunque spazio per qualche operazione importante, magari per l’attaccante in grado di segnare un gran numero di goal e così via”.