Nonostante l’interesse dell’Atletico Madrid, l’edizione odierna di Tuttosport riporta che la Juve prova a fare sul serio per arrivare al centravanti polacco numero 99 del Napoli, Arek Milik. Spetta a Paratici trovare un accordo con ADL, il quale non si smuove dalla cifra dei 50 milioni per ora.

I bianconeri pensano a Rugani, Luca Pellegrini o Cuadrado come pedini di scambio. Per ora il presidente azzurro valuta insufficienti le seguenti proposte e vuole monetizzare al massimo per garantire poi un degno sostituto del polacco venticinquenne.