Oggi Claudio Lippi, attuale agente di Politano, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del giocatore azzurro e del suo futuro: “Tutti ci auguriamo che Politano alla ripresa possa esprimere il massimo delle sue potenzialità, ma quando cambi a gennaio serve un po’ di tempo. Gattuso voleva Politano già al Milan, ora sa che è in una grande squadra e se la deve giocare con i campioni“. L’agente dell’ala azzurra predice anche una stagione spettacolare del suo assistito in maglia azzurra: “Farà grandi cose anche a Napoli”.