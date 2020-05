Napoli, dalla Premier il sostituto di Ghoulam chiama: “Pronto a tornare in A”

Il Napoli di Gennaro Gattuso fa i conti con una serie di possibili addii per la prossima stagione e sa, con molta probabilità, che tra questi potrebbe rientrarci l’algerino Faouzi Ghoulam.

Il mancino classe 1991 sa di aver dato tanto ma non tutto alla causa azzurra, complice una serie di sfortunati quanto gravi infortuni che negli ultimi due anni gli sono valsi un esiguo quantitativo di presenze in campo.

Occhi puntati su Emerson Palmieri, dunque: l’italo brasiliano che in Italia ha già fatto bene con le maglie di Palermo e Roma, sarebbe ormai agli sgoccioli della sue esperienza britannica con la maglia del Chelsea, iniziata due anni fa.

Criptiche le sue dichiarazioni a Sky Sport: “Sono felice al Chelsea e per ora ho un contratto con i blues, tuttavia non escludo il desiderio di un ritorno in Serie A“