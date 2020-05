Il giornalista RAI, Paolo Paganini, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo al mercato azzurro. Queste le sue parole:

“Situazione Mertens gestita molto bene dal Napoli. Callejon vuole tornare in Liga dove ha anche molte offerte e questo favorirebbe Lozano, intenzionato a rimanere in azzurro per dimostrare il suo vero valore“.