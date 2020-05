Il vicepresidente dell’AIC, Umberto Calcagno, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per parlare della questione legata agli stipendi e della ripresa della Serie A. Queste le sue parole:

“Serie B e Serie C hanno più tempo visto che non hanno le coppe europee, mentre la Serie A ha meno date a disposizione. Siamo in attesa di nuovi protocolli per le serie minori. Per quanto riguarda il prolungamento dei contratti dei calciatori, ne parleremo in seguito e deciderà la FIGC. Decisivi saranno i primi giorni di giugno con le nuove norme“.