L’ex calciatore, tra le altre, di Juventus e Napoli, Josè Altafini, ha parlato di calciomercato su Radio Musica Television:

“Milik alla Juve? Il polacco non cambia gli equilibri, i bianconeri hanno bisogno di alti profili. Everton è forte, ma ha bisogno di tempo per trovare il proprio spazio e non bisogna fare l’errore fatto con Paquetà e Gabigol. Per quanto riguarda Mertens, ha più di 30 anni e non la considero una grande perdita per l’Inter, che può puntare ad altri profili anche più giovani”.