Stasera ore 20:30 posticipo di Bundesliga: in campo il Leverkusen

La Bundesliga, uno dei pochissimi campionati al mondo ad essere ripartito, stasera offre un fondamentale Werder Brema-Bayer Leverkusen

I padroni di casa sono in piena lotta per non retrocedere mentre gli ospiti vogliono ottenere i tre punti per restare a ridosso della zona Champions.

WERDER BREMA (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic, Vogt, Moisander; Gebre Selassie, M. Eggestein, Sahin, Friedl; Bittencourt, Selke, Rashica.



BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tah, S. Bender, Tapsoba; L. Bender, Baumgartlinger, Aranguiz, Wendell; Bellarabi, Diaby; Havertz.