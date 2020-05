Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport:

“Non siamo andati in ritiro spontaneamente e non è una sfida contro gli altri. Abbiamo rispettato il protocollo che c’era in atto prima, con tanti sacrifici. Tanta gente ha lavorato sul protocollo e non ci sembrava giusto non andare in ritiro. I ragazzi non erano entusiasti ma fare colazione e allenarsi insieme era già previsto, quindi è cambiato solo il dormire. Adesso siamo pronti, vedremo come sarà il prossimo protocollo. Nel caso in cui fosse allentato tutti tornerebbero a casa”.