Senad Lulic, operatosi il 28 febbraio scorso in Svizzera a causa di un infortunio alla caviglia, dovrà stare fermo per oltre i 3 mesi previsti in precedenza.

Qualora la Serie A dovesse ripartire, rischierebbe di saltare anche Napoli-Lazio, ultima giornata e in “programma” i primi di agosto, dunque concludendo la stagione senza ritornare in campo.

La speranza di Simone Inzaghi resta quella di recuperarlo per almeno le ultime 5 giornate di campionato.