Giulio Donati, difensore del Lecce, ha parlato al Corriere dello Sport:

“In Serie A siamo ancora fermi: solo parole e pochi fatti ed è vergognoso, mentre in Germania ripartono e non è un caso. In Italia in due mesi e mezzo non è stata lavorata nessuna strategia chiara, stiamo diventando una barzelletta.

Questa situazione di eterna attesa è mortificante per i giocatori e per tutti coloro che lavorano nel calcio. E’ una vergogna l’immagine che il calcio italiano sta dando all’estero. Diciamoci la verità: se aspettiamo il contagio zero allora ricominciamo a settembre, forse. Abbiamo già perso troppo tempo: vogliamo i fatti, siamo stanchi”