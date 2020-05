Gazzetta – Situazione scomoda per multe e rinnovi, ecco la risposta di ADL

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i calciatori del Napoli hanno chiesto al presidente di fare un sconto per la situazione multe.

Alcuni vorrebbero rinnovare cercando di trovare un accordo con ADL, il quale sembra però inamovibile sulla questione. Il continuo attrito su questa vicenda potrebbe portare alla rottura con diversi tesserati.

Gli atleti azzurri richiedono di cancellare l’azione legale per danno di diritti d’immagine, ma il presidente sembra non voler cedere in virtù del fatto che il suo potrebbe apparire come un segno di debolezza. Per ora non ci sono cambi di direzione.