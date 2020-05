Arriva l’ennesimo grande gesto da parte di Dries Mertens: quest’oggi infatti il belga ha incontrato a casa sua il giovane ragazzo vittima di bullismo ai Colli Aminei.

Nei giorni scorsi in rete è circolato un video vergognoso nel quale il giovane Umberto, veniva preso a botte da un gruppo di bulli. Ha fatto molto clamore quest’atto infingardo, tant’è vero che oggi il giovane ragazzo come segno di vicinanza è stato accolto dal campione azzurro, come dimostra il selfie dal profilo di Umberto: