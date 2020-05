Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione “Radio Goal”. Queste le sue parole:

Sulla ripresa: “La Germania è ripartita bene, non capisco perché non possa essere un modello anche per il calcio. Io sono in astinenza. Per me va bene ripartire anche così. Serve mettere in moto il meccanismo per arrivare preparati”.

Su Azmoun: “Naturale che lo Zenit smentisca: gli intermediari stanno lavorando. Sul calciatore ci sono vari sondaggi. Io vedo comunque passi in avanti”.

Sui rinnovi: “Zielinski resta, il rinnovo è vicino. Il discorso è diverso per Milik: il polacco non andrà a scadenza. Sarà ceduto alla squadra che offrirà il giusto. Piace alla Juventus, Sarri resta in pole position”.