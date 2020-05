Il Premier Conte ha firmato il Decreto che tra i vari provvedimenti permette alle società di calcio di effettuare domani gli allenamenti collettivi. Tuttavia, come riporta il collega Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter c’è ancora un nodo per cui manca ancora un accordo tra la Lega ed il Governo. A differenza di quanto accade in Germania, infatti, in Italia in caso di positivo il Governo chiede che venga isolata l’intera squadra e non il singolo giocatore.

Ecco il tweet di Schira che fa il punto della situazione:

“Domani molti club di #SerieA non riprenderanno gli allenamenti collettivi. Manca infatti ancora intesa sul Protocollo. Sul tema quarantena il Governo non apre all’isolamento dell’eventuale singolo positivo stile Bundes, ma vuole che sia isolata l’intera squadra coinvolta. #COVID19“

Fonte: Nicolò Schira (@NicoSchira)