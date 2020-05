La Sampdoria non è sicura di riscattare un difensore azzurro. Secondo Sampnews24 i blucerchiati a fine stagione dovranno sistemare alcune situazioni contrattuali, e dovranno decidere il futuro di diversi giocatori. Fra questi anche quello di Lorenzo Tonelli; difensore azzurro in forza ai liguri che lo scorso gennaio – dopo una trattativa travagliata – è passato alla doria. Alla fine di questa stagione il difensore ex Empoli non è sicuro di restare a Genova così come Maroni del Boca e Seculin del Chievo. Determinante, per sbloccare queste situazioni, la permanenza nel campionato di A della Samp.