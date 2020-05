Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Hirving Lozano sarebbe finito ai margini del progetto azzurro. Gennaro Gattuso non intende offrirgli altre chance, il messicano è prossimo all’addio. De Laurentiis pensava di aver fatto il colpo del secolo, ma l’attaccante si è rivelato un autentico flop. In caso andasse via Callejon, potrebbe partire anche lui.