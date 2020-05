Il calcio è ripartito in Germania. Dopo Dortmund e Lipsia oggi è toccato al Bayern (ri)scendere in campo. A Berlino “est” allo Stadio Ar der Alter Forsterei va in scena Union Berlin-Bayern Monaco. Prima della “sosta” le squadre avevano ottenuto risultati diversi. I padroni di casa prima dello stop del campionato avevano perso in traferta con il Friburgo. In casa il rendimento, però, è davvero incoraggiante. Nelle ultime otto gare in casa la squadra di Fischer ha ottenuto cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. In tutte e cinque le vittorie l’altra faccia di Berlino è riuscita a mantenere la porta inviolata, merito anche della tifoseria – punto di forza del club – che ha sempre sostenuto i propri beniamini.

D’altro canto Flick – fresco di rinnovo di contratto – ha davvero risollevato il Bayern. 11 vittorie su 19 portite giocate in campionato con il tedesco in panchina. Con lui il morale e soprattutto il rendimento della squadra è davvero schizzato alle stelle. Attualmente vi Bavaresi sono in testa alla classifica e intendono continuare a stupire, vincendo l’ennesimo titolo consecutivo. L’ultima partita per Lewandoski & Co. fu in casa contro l’Amburgo, vinta per 2-0.

Fischer, oggi assente per motivi familiari; a sostituirlo il suo secondo Hoffmann, si è affidato ad un 3-4-2-1: Gikiewicz; Schlotterbeck, Hübner, Subotic; Trimmel, Prömel, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bülter; Ujah. Il tecnico dei bavaresi risponde con un 4-2-3-1: Neuer; Pavard, Alaba, Boateng, Davies; Thiago, Kimmich; Gnabry, Muller, Goretzka; Lewandowski.

Il primo tempo – La prima frazione di gioco si apre con le due squadre molto serrate. A prendere l’iniziativa però è l’Union che al quinto minuto di gioco prova a mettere in difficoltà gli ospiti. Iniziativa personale di Promel che con una finta si libera del suo marcatore, arriva sul fondo e la mette in mezzo per Bülter che apre il piattone ma trova Manuel Neuer, che in due tempi blocca la conclusione. I padroni di casa non si abbattono e continuano ad infastidire il Bayern. Al settimo minuto Ujah viene pescato alle spalle dei difensori ospiti, stoppa il passaggio e da ottima posizione conclude, la palla finisce sul fondo. Passano i minuti e il Bayern aumenta l’intensità del gioco. Al 18esimo, palla messa in mezzo per Gnabry che fa la torre per Muller, che conclude di testa a porta sguarnita; il gol però verrà annullato per offside dell’attaccante.

Gli uomini di Flick continuano a giocare e al 22esimo si procurano un’altra palla gol; serie di finte di Davies che la mette in mezzo per Lewandowski, il gigante polacco non riesce a concludere e Subotic allontana il pericolo appena scampato. I bavaresi continuano a produrre spettacolo e al 40esimo passano in vantaggio. Goretzka anticipa Subotic, l’ex Dortmund lo colpisce in ritardo, il direttore di gara comanda calcio di rigore. Dal dischetto ci va Lewandowski che non sbaglia, 231esimo gol con la maglia del Bayern e continua la scalata ai migliori marcatori di sempre in Bundesliga. Il primo tempo finisce 1-0 per il Bayern con l’Union Berlino in difficoltà dopo una partenza sprint.

Il secondo tempo – La seconda frazione di gioco ricomincia così com’era terminata la prima, con l’Union in difficoltà e il bayern sempre più sprezzante. Al terzo minuto della ripresa si fanno subito sentire gli uomini di Flick. Muller chiude il triangolo con Goretzka che avanza di poco palla al piede e conclude con un destro ad incrociare;a palla termina sul fondo dopo la deviazione in scivolata di Hubner. Al 56esimo si fa sentire l’Union, la palla viene messa fuori dai difensori del Bayern, al volo conclude Promel, tiro troppo impreciso che giace lontano dal palo; brivido per Neuer. Al 75esimo il Bayern prova a chiudere la partita, Coman recupera un pollone velenoso nella propria area di rigore e subito allarga per Gnabry, il tedesco progredisce palla al piede, in diagonale serve di nuovo Coman che poi prova a chiudere il triangolo con l’esterno, l’assist però è troppo forte, palla sul fondo. Il Bayern costringe gli avversari nella propria area di rigore. All’80esimo minuto, secondo calcio d’angolo consecutivo peri bavaresi, Goretzka la mette in mezzo Pavard, che stacca più alto di tutti e la mette nell’angolino basso, è 0-2 per i bavaresi.

La partita finisce 2-0 per gli ospiti, che si portano a + 4 dal Dortmund e comandano la classifica in Bundesliga.