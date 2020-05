Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, è intervenuto poco fa a Radio Punto Nuovo in merito alla vicenda protocollo FIGC per la ripartenza della Serie A. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“I calciatori andranno in ritiro per le due settimane concordate, ma non di più.. Il problema più grande resta comunque quello della quarantena di squadra, è impensabile credere che su oltre 500 giocatori non emerga nessun positivo nei prossimi mesi…”.