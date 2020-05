Fabrizio Romano, giornalista per Sky Sport, ha risposto come di consueto ad alcune domande di mercato sul Napoli e non solo sul sito di calciomercato.com. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“L’Inter punterà su Immobile come sostituto di Lautaro? L’attaccante della nazionale resterà alla Lazio e potrebbe anche rinnovare il contratto”.

“Il Napoli acquisterà un difensore centrale? Giuntoli e De Laurentiis avrebbero messo nel mirino Pezzella della Fiorentina, mentre quasi sicuramente verrà rinnovato il contratto di Maksimovic”.

“L’Inter ha bisogno di un esterno a tutta fascia. Potrebbe puntare su Callejon? No, lo spagnolo al momento non interessa ai nerazzurri”.