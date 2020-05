Riprende la Bundesliga, risultati e marcatori della 26esima giornata

Riprende il calcio in Germania. Sono terminate da pochi minuti le prime partite della 26esima giornata di Bundesliga. Il Borussia Dortmund si impone con un sonoro 4-0 sullo Schalke 04: in rete il solito Haaland, Thorgan Hazard e doppietta di Guerreiro. Pareggio a reti inviolate tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn. Il Friburgo strappa un punto al Lipsia alla Red Bull Arena (1-1), le marcature portano la firma di Gulde e Poulsen. Gli ospiti si vedono annullare una rete nel finale: protagonista Robin Koch, obiettivo di mercato del Napoli. L’Augsburg cade in casa contro il Wolfsburg (1-2). Gli ospiti vanno in vantaggio con Steffen ma l’autogol di Brooks ristabilisce la parità. Nel finale arriva il gol vittoria di Ginczek che chiude le ostilità. Secco 0-3 dell’Hertha Berlino sul campo dell’Hoffenheim con autogol di Akpoguma e reti di Ibisevic e Cunha.