Dalle possibili partenze di Milik e Mertens al possibile rinnovo di Zielinski. Sono giorni concitati in casa Napoli per il futuro di diversi calciatori dei quali la situazione è piuttosto in bilico, ma la politica degli azzurri non cambierà, con il presidente De Laurentiis che cercherà di blindare i suoi talenti ma senza trattenere nessuno con la forza.

L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica riporta un indiscrezione secondo cui gli il Napoli sarebbe vicinissimo a strappare il sì per il rinnovo di Piotr Zielinski, uno dei giocatori di maggior talento sul quale Gattuso punta tantissimo per il futuro. Il polacco dovrebbe firmare a giorni il rinnovo fino al 2024, avrà una clausola di 100 milioni di euro e soprattutto un ingaggio super da 4,5 milioni di euro.